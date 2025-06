Escursionista cade per 30 metri e muore sulle Alpi Apuane

agenzia

Camminava su un sentiero insieme alla moglie

MINUCCIANO (LUCCA), 29 GIU – Morto un escursionista fiorentino di 62 anni sui monti della Garfagnana a causa di una caduta di 30 metri mentre percorreva il sentiero 186 fra il monte Grondilice (quinta cima delle Apuane con 1.809 metri slm) e la Forbice. Sul posto il Soccorso Alpino e l’elisoccorso Pegaso 3. I tecnici hanno risalito a piedi il sentiero per individuarlo e le operazioni di recupero. Poi la salma è stata evacuata tramite l’elicottero. Un’altra squadra ha accompagnato la moglie fino al rifugio Donegani. La vittima della caduta è Filippo Landini, geologo. Viveva con la famiglia a Firenze. Stava facendo l’escursione con la moglie in val Serenaia, nel territorio di Minucciano, al confine tra le province di Lucca e Massa-Carrara. Immediato l’allarme con l’intervento in zona degli operatori del 118 col Pegaso, che si sono calati sul luogo della caduta ma, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’escursionista. Filippo Landini aveva lavorato a Consiag ed era poi passato a Publiacqua, il gestore idrico dell’area di Firenze-Prato-Pistoia. Dal 2003 era distaccato a Ingegnerie Toscane, dove ha seguito per la sua competenza molti progetti importanti come, per esempio, le verifiche sismiche dell’invaso di Bilancino nel Mugello.

