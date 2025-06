Escursionista dispersa nel Bellunese ritrovata senza vita

agenzia

Donna scivolata e ruzzolata in canalone

CESIOMAGGIORE, 09 GIU – È stata ritrovata senza vita l’escursionista le cui ricerche erano state avviate ieri sera verso le 20.30 dal Soccorso alpino di Feltre, dopo il mancato rientro da un giro ad anello e la segnalazione dei familiari, ai quali la donna non rispondeva più al telefono. Parcheggiata in mattinata la macchina a Cesiomaggiore la donna., 57 anni, di Feltre (Belluno), era diretta al Bivacco Casera Bosc dei boi lungo il Sentiero Corrado De Bastiani. In due rotazioni, sei soccorritori sono stati trasportati al bivacco dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e, divisi in due, hanno avviato la perlustrazione scendendo dalle direzioni opposte. Altri otto si sono avvicinati in fuoristrada da una carrareccia, per poi incamminarsi a piedi e due sono rimasti al campo base. Nella tarda serata una squadra si è imbattuta in un bastoncino a terra, in un tratto esposto dell’itinerario sopra la Chiesetta di Sant’Agapito. Scendendo sulla verticale i soccorritori hanno ritrovato altri oggetti e un centinaio di metri più in basso il corpo senza vita della donna, scivolata e ruzzolata dall’alto. Avvisati i Carabinieri e ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e sollevata per contrappeso fino al sentiero e da lì trasportata ai mezzi, dove i soccorritori sono arrivati all’1.30.

