Escursionista ferito in modo molto grave dopo caduta di 15 metri

agenzia

Ricoverato in elicottero in codice rosso ha riportato politraumi

PORDENONE, 29 GIU – Un escursionista statunitense, di 35 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente in montagna avvenuto nel pomeriggio nella sella di Cima del Lago (Udine), quasi a quota 2mila metri. L’uomo si trovava assieme ad altri quattro compagni di trekking e stava seguendo una via intrapresa dalla Slovenia, quando è caduto in una zona pietrosa, riportando gravi politraumi al cranio, al torace e alla spalla. I soccorritori della Guardia di Finanza e del Cnsas di Cave del Predil lo hanno raggiunto a piedi e hanno coadiuvato le operazioni di recupero con l’elisoccorso, issandolo con il verricello. L’infortunato è stato trasferito, d’urgenza, in volo, in codice rosso e prognosi riservata all’ospedale di Udine. I compagni di escursione, sotto choc, sono stati riaccompagnati a valle a piedi.

