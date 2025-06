Escursionista muore dopo una caduta di 100 metri in Alto Adige

agenzia

La vittima è un uomo di 59 anni. Era solo in parete

TRENTO, 28 GIU – Un 59enne nato in Albania ma residente in Alto Adige è morto dopo una caduta di circa 100 metri mentre si trovava, da solo, sulla via ferrata delle cascate di Stulle, in val Passiria. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno. Secondo le prime informazioni pare che l’uomo avesse appena terminato il secondo tratto attrezzato e si trovasse all’inizio del sentiero che si trova al termine della ferrata, quando c’è stata la tragedia. Due testimoni, altre due persone che stavano scalando e si trovavano più in basso, hanno raccontato di aver visto cadere prima lo zaino e poi l’uomo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Finanza, i Carabinieri, l’elicottero Pelikan 1 e le squadre del Soccorso alpino di Tulles e di Moso in Passiria.

