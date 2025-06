Escursionista muore dopo una caduta di 50 metri dalla ferrata

agenzia

Il 73enne di Nago Torbole stava salendo in solitaria

TRENTO, 20 GIU – Un uomo di 73 anni di Nago Torbole è morto dopo essere precipitato per una cinquantina di metri mentre arrampicava sulla via ferrata ‘Signora delle acque’, che si trova in località Ballino, nel comune di Fiavè, in provincia di Trento. L’uomo, che stava salendo in solitaria verso mezzogiorno, ha perso l’appiglio ed è caduto. L’incidente è stato visto da altre persone che stavano salendo e hanno dato l’allarme. Sul posto è intervenuta la sezione del Soccorso alpino delle Giudicarie esteriori, che ha individuato il corpo senza vita dell’uomo, poi recuperato grazie all’intervento dell’elicottero.

