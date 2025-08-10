Escursionista muore precipitando per 40 metri da sentiero

agenzia

L'incidente nel Bergamasco, l'uomo aveva 71 anni

BERGAMO, 10 AGO – Un escursionista di 71 anni, di Leffe (Bergamo), è morto dopo essere scivolato da un sentiero precipitando per circa 40 metri, mentre camminava con la moglie nella zona della Corna Piana, nel territorio di Ardesio nel Bergamasco. Inutili i soccorsi: la salma è stata recuperata con l’elisoccorso e portata al cimitero di Oltre il Colle per la restituzione ai familiari, già diposta dalla Procura di Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA