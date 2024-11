Escursionista muore sulle montagne del Gemonese

agenzia

In corso il recupero della salma con l'elicottero sanitario Fvg

GEMONA, 04 NOV – Una persona è morta nel primo pomeriggio di oggi nel corso di un’escursione sul monte Chiampon, nel territorio comunale di Gemona (Udine). Non sono ancora chiare le cause del decesso: i carabinieri dovranno stabilire se la vittima sia caduta per un malore o se si sia trattato di un incidente. Dopo l’allarme lanciato al numero unico per le emergenze 112, sul posto sono intervenuti, su indicazione della centrale operativa Sores Fvg, i sanitari e i tecnici del Soccorso alpino della locale stazione, che stanno collaborando con il personale dell’elicottero del 118 del Friuli Venezia Giulia per il recupero della salma.

