Escursionista quindicenne morto, nulla osta al funerale

La procura di Aosta non ha disposto l'autopsia

AOSTA, 24 LUG – La procura di Aosta ha concesso il nulla osta al trasferimento della salma di Liam Rezac, l’escursionista francese di 15 anni trovato morto ieri alle pendici della Becca di Viou. Gli inquirenti hanno quindi deciso di non disporre l’autopsia, ritenendo che la causa del decesso – i traumi riportati nella caduta – sia evidente. Il giovane era precipitato nel tardo pomeriggio di martedì, dopo essere uscito dal sentiero. Liam quel giorno si era avventurato da solo verso la vetta che sovrasta la piana di Aosta, mentre i genitori lo aspettavano a valle, nel comune di Valpelline. L’ultimo contatto con la famiglia risale alle 18.38: un messaggio con le proprie coordinate. Poi, i successivi tentativi di contatto non hanno più trovato risposta. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e solo alle prime luci dell’alba di ieri i soccorritori hanno potuto individuare il corpo e recuperarlo. Originario di Erbrée, comune di 1.700 residenti in Bretagna, Liam avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 31 dicembre.

