Escursionista salvata dal soccorso alpino nel Torinese

La donna ha perso l'orientamento sopra Ceresole Reale

TORINO, 06 LUG – I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti nella serata di ieri a Ceresole Reale, nel Torinese, per la ricerca di una escursionista di 65 anni che si è allontanata da un campeggio nel pomeriggio. La donna, nel corso di una passeggiata sopra Ceresole, ha perso l’orientamento in una zona in cui la copertura telefonica è assente. Il marito, non vedendola rientrare, ha allertato i carabinieri forestali, che hanno avviato le operazioni di ricerca. I tecnici del soccorso alpino hanno iniziato a battere i sentieri più frequentati con l’ausilio dell’unità cinofila. Grazie alle analisi delle celle telefoniche, di cui si sono occupati i carabinieri forestali e il soccorso alpino della guardia di finanza, è stato possibile circoscrivere l’area di ricerca e la donna è stata ritrovata sul sentiero che conduce all’alpe Cà Bianca. Provata per l’accaduto, l’escursionista è stata riaccompagnata a valle e affidata alle cure del personale medico.

