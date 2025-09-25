Eseguito un fermo per giovane ucciso a Spoleto

agenzia

Il corpo smembrato lasciato in un sacco

SPOLETO (PERUGIA), 25 SET – Un ucraino di 33 anni è stato fermato dai carabinieri perché accusato dell’omicidio del giovane il corpo del quale è stato trovato smembrato all’interno di un sacco a Spoleto. Omicidio, distruzione e soppressione di cadavere i reati contestati nel provvedimento disposto dalla Procura della città umbra. La decisione di procedere al fermo – riferiscono gli inquirenti – è stata presa “dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell’indagato nell’omicidio e nel successivo smembramento del cadavere”. Il sacco con il corpo è stato trovato in un terreno accanto alla bici della vittima.

