Esercitazioni a Taranto per la fregata Spartaco Schergat

agenzia

Rappresenta uno dei più avanzati assetti della flotta Fremm

TARANTO, 11 GIU – Giornata intensa di esercitazioni oggi per la Spartaco Schergat, la fregata multiruolo di nuova generazione della Marina Militare, impegnata a Taranto nel suo primo tirocinio navale. L’unità, nona del programma Fremm (Fregate Europee Multi Missione), rappresenta uno dei più avanzati assetti della flotta, grazie a tecnologie d’avanguardia e a una configurazione ibrida che ne esalta le capacità operative. Durante le prove in mare, coordinate dal centro addestramento Maricentadd, realtà d’eccellenza per la formazione degli equipaggi, soprattutto di nuovi assetti aeronavali, sono stati simulati scenari complessi: manovre di navigazione in uscita dalla stazione navale Mar Grande, risposta a minacce asimmetriche, incendio a bordo, attacco aereo e soccorso a un ferito. Attività mirate a verificare la piena efficienza dei sistemi e l’affiatamento dell’equipaggio, composto da 170 militari. Realizzata dalla cantieristica nazionale, la fregata è la prima della classe Fremm a integrare le funzionalità delle versioni General Purpose e Asw Enhanced. È dotata di un cannone da 127/64 mm a prua e di una sofisticata suite sonar per operazioni antisommergibile. Intitolata al Secondo Capo incursore Spartaco Schergat, protagonista nel 1941 dell’attacco alla flotta britannica ad Alessandria d’Egitto, l’unità è al comando del capitano di fregata Michele Spada, ufficiale tarantino. “È una nave multiruolo completa – ha spiegato il comandante – che sintetizza al meglio le capacità offensive e antisommergibile della classe Fremm. Uno strumento avanzato, pronto per operare in un ampio spettro di missioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA