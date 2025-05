Esercito: a Fossano esercitazione Onu con Brigata Taurinense

agenzia

Trenta funzionari formati su crisi, ostaggi e ordigni esplosivi

TORINO, 26 MAG – Si è concluso presso la caserma ‘Generale Dalla Chiesa’ di Fossano (Cuneo) il modulo teorico-pratico organizzato dalla brigata alpina Taurinense in favore di trenta funzionari delle Nazioni Unite. L’attività si è svolta nell’ambito della formazione fornita dallo Staff College Onu di Torino ai propri operatori in partenza per missioni internazionali in aree di crisi. Il focus del corso era la sicurezza operativa in contesti ad alto rischio. I partecipanti, provenienti da diversi organismi Onu, sono stati coinvolti in sessioni dedicate alla gestione di scenari complessi, dalla minaccia derivante da ordigni esplosivi alla gestione di crisi con ostaggi, fino alle tecniche di primo soccorso. Le esercitazioni si sono tenute nell’area addestrativa del 32/o Reggimento Genio Guastatori, con la supervisione di istruttori militari e rappresentanti delle Nazioni Unite. Le Truppe Alpine dell’Esercito hanno messo a disposizione la loro esperienza elaborando scenari operativi realistici, con l’obiettivo di trasferire competenze concrete a chi sarà impiegato sul campo. La collaborazione tra la Taurinense e l’Un Staff College si inquadra nel memorandum d’intesa siglato nel 2017 tra lo Stato Maggiore della Difesa e lo United Nations System.

