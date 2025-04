Esercito contrasta la diffusione dell’afta epizootica

agenzia

Disinfettori a Gorizia e Trieste sanificano mezzi con animali

TRIESTE, 15 APR – L’Esercito Italiano, su disposizione del Ministero della Difesa, sta operando con propri uomini e mezzi, dalle ore 13 di sabato scorso, ai valichi internazionali di frontiera della Venezia Giulia, per il contenimento del rischio di diffusione dell’afta epizootica, emergenza sviluppatasi in questi giorni nell’Est Europa (Ungheria e Slovacchia) e che si sta estendendo al resto del continente. Assetti specialistici (nuclei disinfettori), coordinati dal Comando Forze Operative Nord di Padova, stanno provvedendo alla disinfezione dei mezzi in transito adibiti al trasposto animale, in concorso con il personale del Ministero della Salute e delle autorità di frontiera, ai valichi di Sant’Andrea (Gorizia) e Fernetti (Trieste). L’attività di controllo e sanificazione, condotta dai militari dell’Esercito 24 al giorno, si concentra su automezzi che trasportano ovini e suini, in ingresso in Italia.

