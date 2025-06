Esercito, il col. Pagliaroli al comando del 151/o ‘Sassari’

agenzia

Il cambio al vertice nel reggimento celebrato a Cagliari

Cambio al vertice del 151/o reggimento fanteria “Sassari”. Il colonnello Alessio Argese, lascia dopo tre anni l’incarico e al suo posto arriva il colonnello Andrea Pagliaroli. Questa mattina nella caserma Monfenera di Cagliari si è tenuta la cerimonia di avvicendamento. L’evento ha visto la partecipazione del comandante della Brigata “Sassari”, generale di brigata Andrea Fraticelli, delle più alte autorità civili, militari e religiose del territorio. “Sono stati i 37 mesi più belli della mia carriera militare – ha detto il colonnello Argese nel suo discorso – posso affermare con orgoglio di aver dato tutto me stesso, di aver speso ogni energia, di aver versato ogni goccia di sudore, di aver rivolto ogni pensiero per il bene del 151/o reggimento, per mantenerne alti lo spirito di corpo, la professionalità, il prestigio e l’onore che contraddistinguono questa magnifica unità”. Argese ha poi ricordato le attività svolte dalla Brigata durante il suo comando come la missione Unifil in Libano”. Il generale Fraticelli, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto il colonnello Argnese, si è rivolto al nuovo comandante: “Al colonnello Andrea Pagliaroli, proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, formulo il più sincero augurio di ogni successo al servizio del 151/o reggimento fanteria della Brigata Sassari, Brigata che ha imparato a conoscere e ad apprezzare nel 2011, allorquando, da giovane capitano comandante della Compagnia ‘Dardo’, inquadrata nella Task Force South su base 152/o reggimento fanteria “Sassari”, vi operò nell’ambito della missione Isaf in Afghanistan”.

