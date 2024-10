Esonda torrente, ponte danneggiato e frazione isolata

agenzia

A Balbano di Cantiano nel Pesarese già colpito da alluvione 2022

CANTIANO, 10 OTT – Esonda un torrente, a causa delle intense piogge, e un ponte viene danneggiato con conseguente isolamento di una frazione dove insistono alcune case. È accaduto nel pomeriggio nella zona di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, cittadina già pesantemente colpita dall’alluvione del 15 settembre 2022: le precipitazioni hanno fatto ingrossare e poi esondare il torrente Balbano con l’acqua che è finita sopra il ponte, rendendolo per ora inservibile. La struttura, già messa fuori uso nel 2022, collega l’omonima frazione dove vivono alcune persone, ora isolate in attesa di un intervento di messa in sicurezza che potrebbe essere eseguito domani. Due gli interventi dei pompieri per questa emergenza, l’ultimo dei quali intorno alle 18.30. Nella zona si è registrata anche una piccola tracimazione del fiume Burano. Nel Pesarese sono stati oltre una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi pericolanti o caduti in strada, allagamenti di sedi stradali e garage. Piogge piuttosto intense hanno riguardato nel tardo pomeriggio anche la zona di Ancona dove però non si segnalano, al momento, particolari criticità.

