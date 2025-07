Esondazione a Bardonecchia, chiuso tratto provinciale Melezet

agenzia

Chiusi in via precauzionale i ponti sul torrente Frejus

TORINO, 30 GIU – A causa della presenza di acqua e fango provenienti dal torrente Frejus, a Bardonecchia è stato chiuso un tratto della strada provinciale 216 del Melezet. Sul posto sono in corso le operazioni per la rimozione del fango dalla carreggiata, eseguite dai cantonieri del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino e da una ditta incaricata. Il piano di allerta comunale che prevede monitoraggi del rio nel tratto che attraversa l’abitato è immediatamente scattato: abitanti e villeggianti sono stati invitati a non uscire da casa e a tenersi lontano dalle sponde del fiume. In via precauzionale vengono comunque monitorati e sono chiusi i ponti delle strade comunali che attraversano il torrente Frejus dalla parte alta di via Medail fino alla zona della stazione ferroviaria. Intorno alle 16,30 il Comune e la protezione civile cittadina hanno invitato la popolazione a non uscire di casa, evitando spostamenti soprattutto nelle zone confinanti con via Medail, via Einaudi e la Passeggiata dei Donatori di sangue. È stato istituto il numero di emergenza 348-1398950 per chi avesse bisogno di segnalare particolari necessità o situazioni di pericolo.

