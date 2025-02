Esperto, contro denatalità, più lavoro femminile e welfare

agenzia

Stipendi più alti, meno uscite pensione, immigrazione saggia

TRIESTE, 19 FEB – “In Italia sono più gli over 84 che i bimbi sotto i 5 anni e la situazione è destinata a peggiorare. Il Paese contava 46 milioni di abitanti nel 1950; oltre 60 nel 2022; oggi siamo 58,7. La Nigeria contava 37 milioni nel 1950, oggi 229 e arriverà a 377 fra 20 anni. Nel 2024 in Nigeria c’erano 36 milioni di bimbi sotto i 5 anni, più che in tutta Europa. Il mondo arriverà a 11 miliardi, poi frenerà. Ma i popoli aumentano nei luoghi poveri: Africa e Medio Oriente. Il calo più forte è in Europa e un po’ negli Stati Uniti. La razza umana non è in pericolo, lo sono gli europei”. Lo dice Gianni Torrenti, esperto di demografia, già assessore alla Cultura Fvg. “In Italia le ragazze partoriscono a 33 anni il primo figlio. Le previsioni sono di forte riduzione della popolazione, solo in parte temperata dall’immigrazione tradizionale”, spiega Torrenti. Che analizza la situazione del Fvg precisando però che essa è paragonabile a quella italiana, Sardegna esclusa dove la denatalità è ancora più spiccata. Dunque, in Fvg ogni anno nascono meno di 7mila bambini e muoiono 16mila persone, e non siamo ancora al picco di calo che si prevede visto che la durata della vita aumenterà ancora da qui a 30 anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA