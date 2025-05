Esplode una palazzina per una fuga di gas, soccorsa famiglia

agenzia

Non ci sarebbero feriti gravi, a Bagnatica (Bergamo)

BERGAMO, 27 MAG – Una palazzina è scoppiata a causa di una fuga di gas, stamattina attorno alle 6,30, in via Isolabella a Bagnatica (Bergamo): una famiglia di quattro persone e stata soccorsa dai vigili del fuoco. Tra loro una donna estratta dalle macerie: non è comunque ferita gravemente, ma ha riportato delle ustioni. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA