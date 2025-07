agenzia

Nessuno per ora in pericolo di vita

ROMA, 04 LUG – Sono una quarantina le persone soccorse e visitate a seguito dell’esplosione avvenuta in un distributore di benzina a Roma: tra loro molti in codice giallo e almeno uno in codice rosso. Lo si apprende da fonti dei vigili del fuoco.

