Esplosione a Roma, camion aveva urtato conduttura

Cause ancora da verificare, era stato segnalato forte odore gas

ROMA, 04 LUG – Sono ancora da verificare le cause della esplosione avvenuta questa mattina ad un distributore di benzina. Sono due le esplosioni avvenute, la seconda la più violenta e – a quanto si apprende – i primi soccorsi erano stati chiamati per un incidente avvenuto nei pressi dell’area poco prima: un camion aveva urtato una conduttura, ma non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due episodi. Alcuni cittadini avevano intanto segnalato un forte odore di gas.

