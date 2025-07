Esplosione a Roma, indagato l’autista dell’autocisterna

agenzia

Per disastro, omicidio colposo e lesioni.E' tra feriti più gravi

ROMA, 11 LUG – E’ indagato l’autista della cisterna che venerdì 4 luglio è esplosa durante l’operazione di scarico di gas Gpl, nella stazione di servizio in via del Gordiani a Roma. L’uomo, come riportato da vari organi di informazione, è accusato di omicidio e disastro colposi e lesioni gravi. Nell’incidente ha perso la vita, per le gravi ustioni riportate, Claudio Ercoli, 67 anni, responsabile della stazione di servizio ed altre persone sono rimaste ferite, compreso l’indagato. L’esplosione ha inoltre prodotto danni significativi tuttora in via di quantificazione. Insieme a Ercoli, l’autista dell’autocisterna era tra i feriti più gravi trasportati all’ospedale Sant’Eugenio. “Rimane ancora in condizioni critiche, ma stabili – hanno specificato dall’Asl – presenta ustioni sul 25% del corpo. La prognosi resta riservata”. Al vaglio anche la posizione del gestore della stazione di servizio.

