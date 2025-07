Esplosione a Roma, pm valuta maxi-consulenza su sicurezza

agenzia

Vertice in Procura. Analisi su telecamere presenti

ROMA, 07 LUG – I pm di Roma che indagano sulla esplosione di via dei Gordiani stanno valutando di affidare una maxi-consulenza che punti in primo luogo a chiarire se tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate nell’impianto di Gpl. Il procedimento, coordinato dall’aggiunto Giovanni Conzo, è al momento contro ignoti e si procede per disastro colposo e lesioni ma potrebbero essere contestate anche reati ambientali. Oggi a piazzale Clodio vertice tra i titolari del procedimento e vigili del fuoco e forze dell’ordine intervenute. Chi indaga, grazie anche all’analisi delle telecamere presenti, vuole cercare di ricostruire quanto avvenuto nei momenti precedenti alla deflagrazione. Alla luce dell’attività istruttoria si potrà quindi procedere alle prime iscrizioni nel registro degli indagati.

