Esplosione a Torino, bara bianca per funerali Jacopo Peretti

Domani altra cerimonia a Mazzè, proclamato il lutto cittadino

TORINO, 15 LUG – Si sono svolti oggi a Torino, nella parrocchia Assunzione Maria Vergine di via Nizza 355, i funerali di Jacopo Peretti, L’uomo di 33 anni morto nell’esplosione dello scorso 30 giugno in via Nizza 389. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre agli amici e i parenti, numerosi persone e residenti della zona, che hanno voluto rendere omaggio al giovane rimasto ucciso nel crollo del palazzo. Quando la bara bianca è uscita dalla chiesa c’è stato un lungo applauso. La funzione di oggi è stata la prima occasione pubblica per salutare per l’ultima volta Jacopo. Domani infatti, alle 11, si terrà una seconda cerimonia nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio a Mazzè, comune d’origine del ragazzo, nel Torinese, dove il sindaco Marco Formia ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Jacopo Peretti è morto nel sonno, travolto dalle macerie dopo un’esplosione provocata da un incendio doloso. Cinque le persone rimaste ferite nello scoppio. Per l’accaduto è stato arrestato Giovanni Zippo, 40 anni, guardia giurata, accusato di avere appiccato il fuoco nell’appartamento, vicino a quello della vittima, dove abitava la sua ex fidanzata. La donna si trovava in vacanza all’Isola d’Elba al momento dell’esplosione.

