Esplosione Bolzano: giornata di lutto cittadino per Diallo

'Città profondamente scossa dal grave incidente'

BOLZANO, 24 GIU – Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha annunciato che la Giunta comunale ha deciso di indire una giornata di lutto cittadino per ricordare l’operaio Bocar Diallo, tragicamente deceduto a seguito delle ferite riportate nel gravissimo incidente sul lavoro occorso all’Alluminium in zona industriale. Le bandiere della Città saranno issate a mezz’asta su tutti gli edifici comunali e sarà osservato un minuto di silenzio in una giornata che sarà indicata nelle prossime ore, ossia in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre. Il sindaco, oltre a porgere le più sentite condoglianze ai familiari, ai parenti e agli amici e conoscenti di Diallo, ha voluto esprimere anche a nome dell’amministrazione comunale e della Città “tutta, massima vicinanza e sostegno ai feriti ed ai grandi ustionati rimasti coinvolti nell’esplosione”. “La Città di Bolzano – ha detto Caramaschi – è rimasta profondamente scossa dal grave incidente alla Alluminium che ha visto coinvolti 6 operai impiegati nella fabbrica di cui uno purtroppo deceduto. Per esprimere il nostro dolore e la solidarietà di tutta la comunità alle vittime, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la giornata in cui si svolgerà la cerimonia funebre”.

