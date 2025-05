Esplosione in appartamento a Brindisi, ustionati due operai

agenzia

I due stavano usando una saldatrice

BRINDISI, 03 MAG – Due operai sono rimasti ustionati questa mattina a causa di un’esplosione che si è verificata all’interno di un appartamento a Brindisi. Trasportati in ospedale per accertamenti, hanno riportato ustioni al viso e a un braccio: uno è già ricoverato nel centro ustioni, l’altro viene sottoposto a valutazione nello stesso reparto. A quanto si apprende, l’esplosione sarebbe stata generata dall’utilizzo di una saldatrice vicino ad una bomboletta di schiuma espansa, utilizzata per sigillare e chiudere delle fessure. I due operai stavano lavorando su una intercapedine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della sezione volanti della questura di Brindisi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA