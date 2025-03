Esplosione in appartamento per fuga di gas, tre feriti

agenzia

Nel Casertano crollati parzialmente anche muri interni struttura

NAPOLI, 09 MAR – Due donne ed un ragazzo sono rimasti feriti in un’esplosione causato da una fuga di gas in un appartamento di via Peschiera a Marcianise (Caserta). L’esplosione ha provocato il crollo parziale di alcuni muri interni della struttura. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Marcianise), che hanno liberato e salvato le persone rimaste coinvolte, che sono state condotte dalle ambulanze del 118 negli ospedali di Caserta e Marcianise.

