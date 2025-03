Esplosione in azienda Perfetti, alta colonna di fumo

agenzia

Nel Milanese, sul posto vigili del fuoco e carabinieri

MILANO, 26 MAR – Un’esplosione e un incendio si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi nell’azienda alimentare Perfetti di Lainate, nel Milanese. Sul posto sono accorsi con nove mezzi i Vigili del fuoco di Milano e Saronno (Varese). Un’alta colonna di fumo si vede dall’autostrada e da tutto il Nord Milano. Al momento non si ha notizie di feriti o vittime ma pompieri e carabinieri sono appena giunti sul posto, in via Clerici 30.

