Esplosione in un’azienda di rifiuti nel Casertano: 3 morti

Tragedia

Incidente alla Ecopartenope di Marcianise, si cerca un disperso

Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alle ‘Ecopartenope’ di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri

