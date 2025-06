Esplosione in casa nel sud Sardegna dopo fuga di gas, 4 feriti

agenzia

Stabile di Guspini evacuato dai vigili del fuoco e carabinieri

CAGLIARI, 02 GIU – Una fuga di gas ha provocato un’esplosione questo pomeriggio in una abitazione a Guspini, nel Medio Campidano (Sardegna meridionale). Quattro persone sono state accompagnate in ospedale a San Gavino tre per aver respirato fumo e una con alcune ustioni. Secondo quanto appreso la deflagrazione è avvenuta intorno alle 16 in un appartamento al sesto piano di una palazzina in via Guido Rossa. Il successivo incendio ha causato danni ingenti ad alcuni appartamenti. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Tutto lo stabile è stato evacuato. Al momento non si registrano altri feriti oltre ai 4 trasportati al pronto soccorso.

