Esplosione in casa vicino alla ferrovia a Empoli

agenzia

47enne in ospedale, ripercussioni sulla circolazione dei treni

FIRENZE, 30 MAG – Esplosione nella notte in una casa cantoniera in via Livornese a Empoli (Firenze), nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Firenze-Pisa. A causarla una probabile fuga di gas. Un unico occupante nell’edificio, un uomo di 47 anni che, secondo quanto spiegato, è uscito da solo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti alle 1, venendo poi portato dai sanitari al pronto soccorso. A seguito dell’esplosione ci sono stati alcuni focolai di incendio spenti dai pompieri. Per l’accaduto è stata disposta immediatamente l’interruzione della linea ferroviaria Empoli – Pisa in entrambe le direzioni, poi riaperta lungo il binario più lontano dall’edificio e con la riduzione della velocità dei convogli in transito: l’immobile è stato dichiarato inagibile causa crollo parziale del tetto e lo spanciamento di un muro perimetrale sul lato della ferrovia. Attualmente Rfi sul proprio sito segnala sulla linea rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni o cancellazioni.

