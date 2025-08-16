Esplosione in fabbrica, muore dopo otto giorni di agonia

agenzia

Nel Salernitano, aveva ustioni sul 60 per cento del corpo

OGLIASTRO CILENTO (SALERNO), 16 AGO – È morto all’ospedale Cardarelli di Napoli Cosimo Palmigiano, l’operaio 45enne coinvolto in un grave incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 8 agosto in uno stabilimento di vernici a Cicerale, nel Salernitano. L’uomo, 45 anni, originario di Ogliastro Cilento, aveva riportato ustioni su oltre il 60% del corpo a seguito di un’esplosione verificatasi all’interno dell’opificio in cui lavorava. Trasportato d’urgenza in elisoccorso al centro grandi ustioni dell’ospedale partenopeo, era stato sottoposto a cure intensive. Nei giorni successivi era stata avviata anche una raccolta di sangue per supportare le necessità cliniche legate al suo trattamento. Dopo otto giorni di ricovero, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, avvenuto nella mattinata di oggi. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte della comunità locale. Palmigiano lascia la compagna e una bambina di cinque anni.

