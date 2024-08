Esplosione in rifugio in Valtellina, quattro i feriti

agenzia

Esplosione nella cucina dove si lavorava al pranzo di ferragosto

SONDRIO, 15 AGO – Sono stati ricoverati negli ospedali di Sondrio e Sondalo i quattro feriti, di età compresa fra i 24 e i 65 anni, rimasti ustionati oggi alle 13 in un’esplosione all’interno del rifugio alpino “Bar Bianco”, a Rasura, in Valtellina. Si tratta di altrettanti addetti alla struttura, tre soccorsi in codice giallo – quello di media gravità – e uno in verde, quello meno serio. I Vigili del fuoco e i carabinieri sono ora impegnati a indagare sulle cause che hanno determinato la deflagrazione, udita anche a diversi chilometri di distanza. Non si tratterebbe del boato causato da un’improvvisa fuga di gas di una bombola da cucina, come ipotizzato in un primo momento, ma dell’esplosione determinata da una bomboletta spray o da una tanica di detergente che, per una distrazione, è entrata a contatto con una fonte di calore dentro la cucina dove si stava preparando il pranzo di Ferragosto per decine di clienti.

