Esplosione in un appartamento a Bolzano, 5 feriti

Danni rilevanti al condominio nel rione Aslago

BOLZANO, 08 MAG – E’ di un ferito grave e quattro lievi il bilancio di un’esplosione che questo pomeriggio si è verificata in un appartamento di un grande condominio nel rione Aslago a Bolzano. L’incidente si è verificato verso le 14.30, probabilmente a causa di una fuga di gas oppure una bombola difettosa. L’inquilino ha subito varie ustioni ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Quattro vicini di casa hanno invece riportato ferite più lievi. I danni all’edificio sono rilevanti. Sono stati letteralmente sfondati il balcone e due muri dell’appartamento. I calcinacci hanno anche danneggiato automobili parcheggiate in strada. E’ stata avviata un’inchiesta per chiarire le cause dell’esplosione.

