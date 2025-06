Esplosione in un bar trattoria a Jesolo, 15 feriti

agenzia

La notte scorsa, molti sono lavoratori stagionali

JESOLO, 13 GIU – Una quindicina di persone sono rimaste ferite ieri notte a Jesolo (Venezia) nell’esplosione avvenuta in un bar-trattoria della località turistica, il “Bea Storia”. Lo scoppio si è verificato mentre il locale era ancora pieno di gente. Tra i feriti, la maggior parte sono lavoratori stagionali occupati in questi mesi a Jesolo. Ancora sa accertare le cause dell’esplosione, anche se non si esclude possa essere stata dovuta ad una fuga di gas. Al primo scoppio, sono seguite altre deflagrazioni di minor potenza. Il rogo si è esteso rapidamente al locale foresteria che si trova al piano superiore dello stabile, che dà alloggio in questo periodo ad una ventina di lavoratori. I feriti si sono salvati rifugiandosi nel terrazzo al primo piano, dove sono stati evacuati dai vigili del fuoco.

