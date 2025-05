Esplosione in un cantiere bresciano, ferito operaio

agenzia

Investito dai detriti, non è in pericolo di vita

BRESCIA, 05 MAG – Paura in un un cantiere edile nel quartiere Sant’Eufemia, a Brescia, quando a causa di un’esplosione di un ammortizzatore a gas di una saldatrice, un operaio è rimasto ferito. L’uomo, 41 anni, vittima dell’incidente sul lavoro, è stato investito dai detriti e ha riportato diverse feriti. Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

