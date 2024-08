Esplosione in un trullo, è morto l’uomo sotto macerie

agenzia

Proseguono operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco

BRINDISI, 11 AGO – E’ stato trovato morto il 55enne rimasto intrappolato sotto le macerie in seguito all’esplosione avvenuta in un trullo questa mattina nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. Vano è stato ogni tentativo di rianimare l’uomo intrappolato per oltre tre ore tra i detriti dopo l’esplosione causata con ogni probabilità da una fuga di gas. Sul posto proseguono le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco.

