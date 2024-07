Esplosione in una ditta chimica nel Milanese, tre feriti

agenzia

Nessuno è grave e non ci sono pericoli per la comunità

CASTANO PRIMO, 04 LUG – Incendio in una ditta chimica a Castano Primo (Milano). Il rogo è divampato intorno alle 19 di oggi in un’azienda di via Tiepolo. Secondo quanto accertato, un corto circuito ha causato l’esplosione di una cappa che ha causato un rogo all’interno della stabilimento. Feriti in modo lieve tre operai, tutti trasportati in codice verde in ospedale. I vigili del fuoco di Legnano e Inveruno hanno domato le fiamme in circa un’ora. L’incendio ha danneggiato alcuni macchinari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i mezzi del 118 e i funzionari di Ats. In via cautelativa il sindaco di Castano Roberto Colombo aveva invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non sostare all’aria aperta in attesa del responso degli accertamenti di Ats. Riscontro che è arrivato: non si ravvisano pericoli per la comunità. L’area è già stata messa in sicurezza.

