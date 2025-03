Esplosione palazzina, prima informativa carabinieri in Procura

agenzia

Pompieri scavano tra le macerie, si indaga su causa scoppio

ROMA, 24 MAR – E’ stata inviata dai carabinieri una prima informativa in Procura sull’esplosione della palazzina avvenuta ieri mattina nel quartiere Monteverde a Roma. I vigili del fuoco continueranno a scavare tra le macerie per individuare elementi utili alle indagini che verranno sequestrati dai carabinieri e analizzati. L’ipotesi al momento è la fuga di gas ma resta da accertare la causa dello scoppio che ha portato al crollo della palazzina. Intanto gli investigatori in queste ore hanno ascoltato diversi testimoni e il titolare del b&b dove alloggiava il turista scozzese rimasto ferito. L’uomo è ancora ricoverato al Sant’Eugenio in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

