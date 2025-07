Esplosione palazzo a Collegno, ci sono due feriti

agenzia

Si sospetta fuga di gas tra le cause

TORINO, 24 LUG – È di due feriti non gravi al momento il bilancio dell’esplosione avvenuto questo pomeriggio in un palazzo di Collegno, alle porte di Torino, in via Villa Cristina 25. Lo si apprende da fonti investigative. Secondo una prima ricostruzione gli appartamenti interessati dallo scoppio, che sarebbe avvenuto al secondo piano, sarebbero almeno cinque. Al momento non sono state ancora accertate le cause della deflagrazione, ma tra le ipotesi c’è quella della fuga di gas.

