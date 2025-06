Esplosione per una bombola a Napoli, un morto

agenzia

Una donna è rimasta ferita gravemente

NAPOLI, 25 GIU – C’è una vittima nell’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio in Via Peppino De Filippo, a Napoli: si tratta di un uomo di 57 anni che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione. Una donna è invece rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. Le indagini sull’esplosione, causata probabilmente da una bombola del gas, vengono condotte dalla polizia: al momento si esclude che ci siano dispersi, anche se i vigili del fuoco proseguono le operazioni di scavo e di messa in sicurezza dell’area.

