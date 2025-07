Esplosione Roma: 2 pazienti in condizioni gravi al S.Eugenio

agenzia

Un terzo ricoverato ma in stato di salute migliore

ROMA, 05 LUG – Sono due i pazienti gravi tuttora ricoverati nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio, dopo l’esplosione a Roma. Un terzo paziente è nello stesso ospedale ma è in uno stato migliore. E’ l’aggiornamento della situazione dei feriti diffusa dalla Asl Roma 2. Allo stato attuale, restano ricoverati due pazienti in condizioni gravi, entrambi sedati e sottoposti a ventilazione meccanica assistita. Le loro condizioni permangono stazionarie nella gravità del quadro clinico, ed il monitoraggio da parte dell’equipe multidisciplinare prosegue senza interruzioni. In particolare, su uno dei due pazienti – che presenta ustioni di terzo grado estese al 55% della superficie corporea – è stato eseguito un primo trattamento di escarolisi enzimatica, “procedura mirata alla rimozione iniziale del tessuto necrotico mediante l’impiego di enzimi selettivi”, spiega la Asl aggiungendo che “l’intervento rappresenta un primo passo nel complesso percorso terapeutico previsto per i grandi ustionati”. La prognosi rimane riservata. Nel corso delle ultime ore, si è aggiunto in reparto un terzo paziente di sesso maschile, trasferito dall’Ospedale San Giovanni. Le sue condizioni sono complessivamente buone: il paziente è cosciente, vigile e non necessita di supporto ventilatorio. Presenta ustioni di terzo grado localizzate ad un arto superiore, con un interessamento pari a circa il 10% del corpo. È in corso una valutazione specialistica per definire il trattamento più appropriato, con l’obiettivo di garantire il miglior decorso possibile.

