Esplosione Roma: in corso bonifiche, si lavora a informativa pm

Installati rilevatori per verificare la presenza residua di gas

ROMA, 05 LUG – La squadra mobile di Roma e i carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe), supportati anche dai vigili del fuoco, stanno acquisendo tutti gli elementi utili per fornire agli inquirenti in un’informativa dettagliata sull’esplosione di ieri a Roma in via dei Gordiani, dove una fuga di gas all’interno di un distributore di carburante ha provocato oltre quaranta feriti e ingenti danni. Sulla vicenda la Procura di Roma ha avviato un’indagine per lesioni e disastro colposo. In queste ore sono anche in corso le operazioni di bonifica da parte della polizia di Roma Capitale e dei vigili del fuoco sulla messa in sicurezza dell’area mentre l’Arpa e il Noe hanno installato dei rilevatori per verificare la presenza residua di gas nell’aria allo scopo di garantire l’incolumità delle persone nella zona. Sono stabili le condizioni dei due feriti più gravi, di 67 e 58 anni, ricoverati all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

