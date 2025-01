Esposto Fs su presunti sabotaggi,indaga antiterrosimo Roma

agenzia

Fascicolo assegnato dopo l'invio dell'atto da parte della Digos

ROMA, 25 GEN – Sono i pm dell’antiterrorismo di Roma ad indagare dopo l’esposto presentato dal Gruppo Fs su presunti sabotaggi alla rete ferroviaria avvenuti nelle ultime settimane. L’incartamento, in base a quanto si apprende, è stato assegnato al pool di magistrati che si occupa dei reati contro il terrorismo. Il Gruppo Fs, in riferimento a quanto avvenuto nelle ultime settimane, parla nell’esposto di due pagine, depositato alla Digos della Questura di Roma, di “circostanze altamente sospette” fornendo orari e luoghi in cui si sono verificati “alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza”.

