Estate in camper, natura, riposo e sostenibilità

agenzia

Dati del Salone del Camper, dominano spiagge, poi borghi e monti

ROMA, 29 LUG – Il 65% dei camperisti ha già programmato le vacanze estive. Con un questionario di indagine, il Salone del Camper fa luce sulle preferenze estive degli italiani che amano il camper e sulle tendenze del 2025 rispetto al 2024. Poi dà appuntamento in Fiera a Parma (dal 13 al 21 settembre 2025), dove si tiene la 16/a edizione. Il 46,56% dei partecipanti all’indagine ha dichiarato che la meta preferita per l’estate è una spiaggia italiana e le escursioni; il 15,87% ha espresso un forte interesse per piccoli borghi, giornate lente ed autentiche; il 14,29% sceglie la montagna e le avventure adrenaliniche. A livello internazionale il Nord Europa è la destinazione di riferimento per chi sogna viaggi più lunghi. Il nuovo trend: vacanze più lunghe e distribuite in tutta l’estate. Riposo, sapori e avventure on the road caratterizzeranno le vacanze estive: il 35% sceglie il relax, il 28% le degustazioni di prodotti tipici e tocca il 37% la ricerca in camper di tradizioni autentiche, luoghi minori lontani dall’overtourism. Emerge inoltre che ciò che rende il viaggio estivo unico sono i paesaggi autentici (65%) e la libertà di esplorare (35%). Le preferenze per il mese di viaggio sono distribuite equamente: dopo giugno (21,69%) e luglio (22,22%), il 24,87% sceglie agosto e il 26,46% settembre, un dato che sottolinea questo nuovo trend alla destagionalizzazione all’interno del periodo estivo. Confermato il dato relativo ai compagni di viaggio che sono la famiglia (58,20%) o il partner (38,62%); in aumento rispetto al 2024 e sempre per il periodo estivo, la presenza degli amici a quattro zampe nelle proprie avventure (16,40%). Chi usa il camper tende a fare viaggi di due settimane o più ed esprime il desiderio di conoscere persone e luoghi in maniera lenta e rilassata, e sceglie di soggiornare sia in aree sosta che in campeggi. Il budget di massima va tra i 500 e i 1000 euro a persona. Nel confronto tra l’anno in corso e il precedente è emersa una preferenza dominante per il mare, così come cresce il desiderio di andare alla scoperta di borghi e del Nord Europa. Anche la durata del viaggio si allunga come la tendenza a distribuire i viaggi su tutti i mesi del periodo estivo. E sicuramente il turismo outdoor è tra le proposte di maggiore interesse per i viaggiatori italiani e di tutto il mondo, grazie alla varietà che propone il territorio italiano, tra cammini, ciclopiste e digital detox. Cambia il concetto di turismo che sempre più piace lento e differenziato dal turismo di massa. L’Osservatorio Slow Living di ScuolaZoo ha evidenziato tra i giovani (per l’89%) l’esigenza principale è quella di potersi fermare, leggere un libro, rilassarsi, e l’82% sente il bisogno di un digital detox senza social o notifiche. Attività fisica, natura e silenzio, tramonti, yoga, ogni momento è da vivere con lentezza. Cambia il desiderio e la qualità dell’esperienza, la ricerca della sostenibilità e della natura, l’autenticità dell’esperienza del viaggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA