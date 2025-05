“Estendere legge su Pma non è incostituzionale”

Corte Costituzionale

La Consulta, "nessuno ostacolo a prevedere l'accesso ai single"

La Corte costituzionale ha ribadito, in linea con i propri precedenti, che non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente indicati, e nello specifico alla famiglia monoparentale. Con l’attuale legge, in ogni caso la Consulta, ha considerato non irragionevole né sproporzionato non consentire alla donna singola di accedere alla procreazione medicalmente assistita (Pma).

