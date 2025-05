Estorsione da 100mila euro a imprenditore romano, un arresto

agenzia

Ex dipendente 42enne portato in carcere dai Carabinieri

ROMA, 10 MAG – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri, un 42enne di Albano Laziale (RM), già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di estorsione e tentata estorsione. Nel corso di un’attività investigativa, i Carabinieri hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine al fatto che un noto imprenditore romano, attivo nel settore della ristorazione, stava subendo continue richieste estorsive, con minacce di morte da parte dell’indagato che gli chiedeva la somma contante di 50.000 euro, facendo riferimento anche ad esponenti di spicco della criminalità organizzata romana. Il presunto estorsore, ex dipendente e licenziato per giusta causa dall’imprenditore, percepiva dall’Inps l’indennità di disoccupazione (NASpI). Dagli accertamenti bancari e patrimoniali, i Carabinieri della Tenenza di Ciampino hanno acquisito che, da novembre scorso, l’imprenditore ha versato all’uomo circa 80.000 euro, in parte su carte di pagamento a lui intestate, apponendo nella causale trattarsi di somme per la costituzione di una società. L’uomo è stato portato dai Carabinieri nel carcere di Velletri dove il Gip del Tribunale di Velletri ha convalidato il fermo, con sottoposizione dell’uomo a misura cautelare. L’indagato è da ritenersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza di condanna definitiva.

