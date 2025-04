Estrema destra ricorda Ramelli a Milano, un migliaio in corteo

agenzia

Aperto dallo striscione 'onore a camerati caduti'

MILANO, 29 APR – Sono oltre un migliaio gli esponenti di estrema destra che questa sera si sono riuniti in piazza Gorini, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli, nel 50esimo anniversario della morte, Enrico Pedenovi, consigliere provinciale dell’MSI morto un anno dopo nello stesso giorno, e Carlo Borsani, aderente alla Repubblica sociale italiana ucciso sempre il 29 aprile ma del 1945. Suddivisi in file da cinque, fiaccole e tricolori in mano, i manifestanti raggiungeranno in corteo via Paladini, dove Ramelli, iscritto al Fronte della Gioventù, nel marzo del ’75 fu aggredito a colpi di chiave inglese da un gruppo della sinistra extraparlamentare; il giovane morì in ospedale oltre un mese dopo per le ferite riportate. In via Paladini, dove Ramelli abitava, il giovane “camerata scomparso” viene di solito ricordato con il rito del ‘presente’ e, negli anni scorsi, con saluti romani. Il corteo è aperto dallo striscione ‘Onore ai camerati caduti’.

