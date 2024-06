Europee: in Liguria alle 12 al voto il 27,3%

agenzia

Per le comunali il dato sale al 33,8%

GENOVA, 09 GIU – Fino alle 12 di stamani, in Liguria hanno votato per le elezioni europee il 27,3% degli aventi diritto al voto. A Genova ha votato il 26,4%, a Imperia il 27,4, alla Spezia il 26,6, a Savona il 30,4. Per le elezioni comunali, che coinvolgono gli abitanti di 125 comuni liguri, il dato alle ore 12 sale al 33,8% di votanti. In provincia di Genova al voto il 31,4, a Imperia il 34,7, a Spezia il 32,6, a Savona il 37%.

