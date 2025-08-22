Evade dal carcere, accusato di essere affiliato a clan Bari

agenzia

Si è arrampicato su un muro di cinta alto quattro metri

(v. “Detenuto fugge da carcere di Palmi…” delle 18.06) (ANSA) – PALMI, 22 AGO – È Marino Massari, di 35 anni, ritenuto espressione del clan mafioso pugliese “Strigliuglio”, l’uomo evaso nel pomeriggio dal carcere di Palmi e ripreso a distanza di poche ore dalla polizia penitenziaria, che aveva avviato le ricerche dell’uomo insieme alla Polizia di Stato e ai carabinieri. Massari sarebbe evaso, sfuggendo al controllo del personale del carcere, arrampicandosi su un muro di cinta alto quattro metri. Il detenuto è stato individuato in una strada di Palmi mentre tentava di allontanarsi ed è stato subito ricondotto in carcere.

