Evasione da carcere minorile Bari, si cerca un 17enne

agenzia

Indagini e ricerche sono in corso da parte dei carabinieri

BARI, 01 GIU – Un 17enne detenuto nel carcere minorile di Bari è evaso nelle scorse ore. Si tratterebbe di un ragazzino di origini campane che sarebbe riuscito a fuggire calandosi con delle lenzuola. Indagini e ricerche sono in corso da parte dei carabinieri. A denunciare le modalità dell’evasione è Mimmo Mastrulli, responsabile del sindacato di polizia penitenziaria Cosp di Bari secondo cui il 17enne sarebbe riuscito a fuggire “attraverso un buco fatto nel muro perimetrale della cella per poi usare delle lenzuola in dotazione ai reclusi del gruppo 1” dell’istituto di pena. “La situazione del carcere minorile di Bari è allo stremo: nei mesi scorsi ci sono stati diversi tentativi di evasione, a quanto pare non attentamente valutati da chi aveva la responsabilità di farlo”, accusa il sindacalista evidenziando che nel penitenziario per minori “ci sono trenta detenuti che la scorsa notte erano vigilati da tre agenti di polizia penitenziaria di cui uno avrebbe assunto servizio ieri pomeriggio alle 14 smontando stamattina alle sei”. “Serve un cambio generale di chi gestisce il carcere”, conclude.

